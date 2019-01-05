Komandolar Suriye yolunda! 05 Ocak 2019, Cumartesi

Komandolar Suriye için yola çıktı. Münbiç'teki YPG/PKK'lı teröristleri temizlemek için başlatılacak olan olası askeri hareket için Suriye sınırına obüs, tank ve zırhlı araçlar sevk edildi. A Haber muhabiri sınır hattından son gelişmeleri aktardı.