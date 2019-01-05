Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İzmir adaylarını açıklayacağı törene katıldı. Başkan Erdoğan, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 17:35:21 Güncelleme: 17:38:52
Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yer seçimlerde AK Parti'nin İzmir adaylarını belirlemek için törene katıldı.

Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı

İzmir'deki dev salonda Başkan Erdoğan büyük bir coşkuyla karşılandı.

Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anons edilmesiyle birlikte salonda büyük bir sevinç yaşandı.

Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı

Törene katılan binlerce kişi, Başkan Erdoğan için tezahüratlarda bulundu.

Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı

Törene gelen partililer de Başkan Erdoğan'ı kürsüye çıkana kadar ayakta akışladı.

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