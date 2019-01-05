Başkan Erdoğan İzmir'de coşkuyla karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İzmir adaylarını açıklayacağı törene katıldı. Başkan Erdoğan, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 17:35:21
Güncelleme: 17:38:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yer seçimlerde AK Parti'nin İzmir adaylarını belirlemek için törene katıldı.
İzmir'deki dev salonda Başkan Erdoğan büyük bir coşkuyla karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anons edilmesiyle birlikte salonda büyük bir sevinç yaşandı.
Törene katılan binlerce kişi, Başkan Erdoğan için tezahüratlarda bulundu.
Törene gelen partililer de Başkan Erdoğan'ı kürsüye çıkana kadar ayakta akışladı.