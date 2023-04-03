ABD'li dergi Türkiye'nin üstün başarısını sindiremedi: NATO Türkiye'ye muhtaç!
Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmıştı. Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." İfadelerini kullanarak Nato'ya girmek isteyen Finlandiya'ya adeta yeşil ışık yaktı. İsveç ise beklemede bırakıldı. Türkiye'nin İsveç konusunda taviz vermemesinden şikayetçi olan ABD'li Politico dergisi 'Türkiye NATO'nun ihtiyaç duyduğu bir baş ağrısındır' ifadesini kullandı
03.04.2023 12:48 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:51
Dergi, ittifak misyonlarında Türkiye'nin aktif olarak rol aldığı ve kritik olarak Karadeniz ve Akdeniz arasında ana jeopolitik konuma sahip olduğuna dikkat çekilirken Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rol oynamasının önemine vurgu yapıldı.
"NATO'NUN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, POLITICO'ya verdiği bir röportajda, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve birçok nedenden dolayı" dediği hatırlatılan haberde, "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var" ifadeleri kullanıldı.
"TERCİHİMİ TÜRKİYE'DEN YANA KULLANIRIM"
Eski üst düzey NATO yetkilisi Shea ise, "Ukrayna'daki barış görüşmelerinde arabulucuyu 'Türkiye mi yoksa Çin mi oynayacak?' diye sorulsa tercihimi Türkiye'den yana kullanırım'"dedi.