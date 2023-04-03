ABD'li dergi Türkiye'nin üstün başarısını sindiremedi: NATO Türkiye'ye muhtaç!

"NATO'NUN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, POLITICO'ya verdiği bir röportajda, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve birçok nedenden dolayı" dediği hatırlatılan haberde, "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var" ifadeleri kullanıldı.