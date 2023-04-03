CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, katıldığı programda İHA-SİHA projelerini hedef aldı. Flash TV yayınına konuk olan Kırıkkanat, askerlerin Özdemir Bayraktar'ın projelerini desteklemesini eleştirdi.

"BİZİ YALAN BİR PROPAGANDANIN ESİRİ ETMENİZE GEREK YOK"

Dünyanın konuştuğu hava araçlarının yerli ve milli olmadığını savunan Kırıkkanat şunları söyledi:

"Askerlerimiz Özdemir Bayraktar'ın peşinde. Yaptıklarına bakıyorsunuz montaj sanayiinden ibaret. Bunu bu kadar da abartmaya gerek yok.

"Yerliyim, milliyim" Yeniçeri şeyi gibi elinde bayraklar, davullarla bizi yalan bir propagandanın esiri etmenize gerek yok. Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Çünkü bu yerli ve milli bir sanayi değil. "

RAKİPLERİNDEN ÇOK FARKLI

İngiliz basınında yapılan analizde Ukrayna'nın, İHA verilerinden elde edilen gerçek zamanlı istihbarata göre hareket ettiği için Rusya'ya kıyasla İHA'lardan "daha büyük fayda" elde ettiğine dikkat çekildi.

Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılı geride bırakırken, gökyüzünde dolaşan Drone'ların vızıltısı, Ukraynalı askerler için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Küçük boyutlu ve diğer askeri teçhizatlar göre genellikle daha ucuz olan Drone'lar, askerlere cephane malzemelerinin yerini belirleme, bomba atışı ve anlık istihbarat gibi önemli avantajlar sağlıyor.

KİEV İHA'LAR SAYESİNDE FARK ATTI

Rusya Ukrayna'ya göre hem asker hem de teçhizat açısından çok daha büyük kaynaklara sahipken, Kiev insansız hava araçları sayesinde savaşta büyük bir fark yarattı.Freeman Air & Space Enstitüsü eş direktörü Dr. David Jordan'a göre Ukrayna, İHA verilerinden elde edilen gerçek zamanlı istihbarata göre hareket ettiği için Rusya'ya kıyasla İHA'lardan "daha büyük fayda" elde etti.

İngiliz Dailymail gazetesine Ukraynalıların savaşta daha yenilikçi ve taktiksel hareket ettiğini anlatan Jordan, "İHA'lar, bilgi toplama ve gözetleme açısından Ukrayna'nın savaş çabalarını gerçekten destekledi." ifadelerini kullandı.

İngiliz Dailymail gazetesi de Rusya ve Ukrayna'nın kullandıkları İHA'ları karşılaştırdı ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ye dikkat çekti. Savaşta kullanılan İHA'ların listelendiği listede Bayraktar TB2 fark yarattı.

Ukrayna'nın işgalin başından bu yana Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullandığını belirten gazete, Ukraynalıların Bayraktar TB2 için şarkılar yazdığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı;

"12 metre kanat açıklığına sahip olan ve 25.000 fit yüksekliğe kadar çıkabilen lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve ağır silahları imha eden Bayraktar TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün altını oymaya yardımcı oldu. Nitekim Nisan 2022'de Rus savaş gemisi Moskva'yı Karadeniz'de batıran saldırıda Bayraktar insansız hava aracı kullanılmıştı.

Ukraynalıların yazdığı bir şarkıya konu olan insansız hava aracı 6,5 metre uzunluğunda, maksimum kalkış ağırlığı 650 kilogramve dört adede kadar lazer güdümlü bomba ile donatıldığında neredeyse 24 saat uçabiliyor. Drone, Ukrayna'da kullanılmadan önce Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanıldı."