Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 ne zaman? 17 bin İKM, Katip, Mübaşir ve memur alımı şartlar neler?
Adalet Bakanlığı'na 17 bin personel alımı yapılacak. CTE başta olmak üzere İnfaz Koruma Memuru, Katip ve Mübaşir kadrolarına yapılacak alımlar için adaylar heyecan içinde. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İKM, Katip, Mübaşir ve memur alımı için şartlar belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı'na personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bakanlık kadrolarına 17 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından başvuru yapmak isteyen adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? CTE, İKM, Katip, Mübaşir ve memur alımı için şartlar belli oldu mu? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
17 bin personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımları için yakın bir zamanda ilana çıkılacağı bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
* Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.