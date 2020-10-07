CHP’li İBB Meclis Üyesi Gülsüm Polat’ın Galata Kulesi paylaşımı alay konusu oldu: Nefes almadan yalan söylüyorlar

"TWEETİ SİLMEYECEĞİM"

Gülsüm Polat; sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi ve gerçeğe aykırı paylaşımını silmeyeceğini açıkladı. Polat; "Beklemiyorsunuz biliyorum ama tweeti silmeyeceğim. Yıllardır unutturulan değerlerimizi Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hatırlattığı için olabilir mi acaba? Güzel şey gördüğümüzde neden sizin yaptığınız aklımızın ucundan geçmiyor. Bu vesile ile bunu bir değerlendirin. Öğreniyorsunuz..." iddiasında bulundu.