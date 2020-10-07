CHP’li İBB Meclis Üyesi Gülsüm Polat’ın Galata Kulesi paylaşımı alay konusu oldu: Nefes almadan yalan söylüyorlar
CHP'li İBB Meclis Üyesi Gülsüm Polat'ın Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin İBB tarafından restore edildiğini açıklaması soysal medyada alay konusu oldu. AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Nefes almadan yalan söylüyorlar" derken AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen "Buraya bir emek hırsızlığının örneğini koyalım" yorumunda bulundu.
CHP'Lİ İBB MECLİS ÜYESİ GALATA KULESİ'NİN İBB TARAFINDAN RESTORE EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Gülsüm Polat; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İBB yine yaptı yapacağını, milyonların kalbini fethetti" iddiasında bulundu.
"TWEETİ SİLMEYECEĞİM"
Gülsüm Polat; sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi ve gerçeğe aykırı paylaşımını silmeyeceğini açıkladı. Polat; "Beklemiyorsunuz biliyorum ama tweeti silmeyeceğim. Yıllardır unutturulan değerlerimizi Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hatırlattığı için olabilir mi acaba? Güzel şey gördüğümüzde neden sizin yaptığınız aklımızın ucundan geçmiyor. Bu vesile ile bunu bir değerlendirin. Öğreniyorsunuz..." iddiasında bulundu.