ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...

Halk Bank davası FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası....