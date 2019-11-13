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ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı ve Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın da haksız yere yargılandığı dava, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası....

13.11.2019 22:22 - Son Güncelleme: 13.11.2019 22:29
ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...

Halk Bank davası FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası....

ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...

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ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...

Halkbank davası kumpasında tatışmalı kişi ve kurumlar

ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...

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ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...
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