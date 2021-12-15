Dünyanın en yüksek 3'üncüsü olacak! 300 tonluk dev jeneratörler Yusufeli Barajı'na yerleştirildi
Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nın santral binasında 300 tonluk jeneratör, 2 adet dev vinç yardımıyla yerine konuldu. Gövde beton çalışmaları 275 metreye ulaşarak geçtiğimiz aylarda tamamlanan baraj inşaatının yüzde 91'i bitti. Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı ve HES projesinin santral binasında 300 tonluk jeneratör, 2 adet dev vinç yardımıyla yerine konuldu. Çalışmaların devam ettiği baraj inşaatında yüzde 91 seviyesine ulaşıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında gövde beton çalışmaları 275 metreye ulaşarak geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Baraj inşaat çalışmaları kapsamında elektromekanik teçhizat işleri de devam ederken, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılıyor.
Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalışıyor. Ünite-1'e ait 300 ton ağırlığındaki Jeneratör Robotu 2 vinçin senkronize olarak çalıştırılmasıyla dev jeneratörün çalışacağı pitine indirildi. Bu işlemin görüntüleri DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 88'lik fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.