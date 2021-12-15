Dünyanın en yüksek 3’üncüsü olacak! 300 tonluk dev jeneratörler Yusufeli Barajı’na yerleştirildi

Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalışıyor. Ünite-1'e ait 300 ton ağırlığındaki Jeneratör Robotu 2 vinçin senkronize olarak çalıştırılmasıyla dev jeneratörün çalışacağı pitine indirildi. Bu işlemin görüntüleri DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.