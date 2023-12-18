Yılbaşında 400, 40, 20 milyon TL çıkabilecek 100 rakamı yapay zeka açıkladı! 2024 Milli Piyango çekilişi en şanslı numaralar listesi!

2024 yılında gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişine yönelik heyecan giderek artıyor! Yapay zeka kullanılarak yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda, 400, 40 ve 20 milyon TL gibi büyük ikramiyelerin kazanılma ihtimali en yüksek olan 1000 numara belirlendi. Bilgisayar tarafından yürütülen bu derin analiz, geçmiş çekiliş verileri ve çeşitli algoritmalar temel alınarak gerçekleştirildi. İşte, yapay zeka analizlerine göre 2024 yılında büyük ikramiye kazanma şansı yüksek olan numaralar...