Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir şehir var
Dünyanın en dikkat çekici şehirleri listesi yayınlandı. 2021 yılına ait güncel listede ilk sırada Fransa'nın başkenti Paris yer aldı. Listede ilk 20 arasında Türkiye'den de İstanbul yer alırken, 1,5 milyondan fazla habere konu olan İstanbul'a turizm yönüyle dikkat çekti. İşte dünyanın en dikkat çekici şehirleri...
20.04.2022 12:28 - Son Güncelleme: 20.04.2022 12:28
Euromonitor verilerinden elde edilen bilgilere göre, şehirlerin, koronavirüs ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, yaşam kalitesi ve turistleri cezp etmesi gibi birçok alt başlık dikkate alınarak hazırlanırken, ilk sıraya Paris'in yerleştiği görüldü.