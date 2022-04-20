RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir şehir var

Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir şehir var

Dünyanın en dikkat çekici şehirleri listesi yayınlandı. 2021 yılına ait güncel listede ilk sırada Fransa'nın başkenti Paris yer aldı. Listede ilk 20 arasında Türkiye'den de İstanbul yer alırken, 1,5 milyondan fazla habere konu olan İstanbul'a turizm yönüyle dikkat çekti. İşte dünyanın en dikkat çekici şehirleri...

20.04.2022 12:28 - Son Güncelleme: 20.04.2022 12:28
Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den de bir şehir var

2021 yılının en dikkat çekici şehirleri listesi yayınlandı.

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Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den de bir şehir var

Euromonitor verilerinden elde edilen bilgilere göre, şehirlerin, koronavirüs ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, yaşam kalitesi ve turistleri cezp etmesi gibi birçok alt başlık dikkate alınarak hazırlanırken, ilk sıraya Paris'in yerleştiği görüldü.

Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den de bir şehir var

Listede Türkiye'den tek bir şehir yer alırken, o da 20. sıradaki İstanbul oldu.

Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den de bir şehir var

MEGA KENT TURİZMLE ÖNE ÇIKTI
Ajans Press, en çekici şehir olan İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

İstanbul yazılı basın ve dijital basın olarak son 1 yıl içerisinde 1,5 milyondan fazla habere konu oldu. Mega kent turizm ile dikkat çekti.

Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den de bir şehir var

İLK 10'DA YER ALAN DİĞER ŞEHİRLER SIRASIYLA ŞU ŞEKİLDE:
Paris

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