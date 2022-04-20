Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu! Listede Türkiye’den de bir şehir var

MEGA KENT TURİZMLE ÖNE ÇIKTI

Ajans Press, en çekici şehir olan İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

İstanbul yazılı basın ve dijital basın olarak son 1 yıl içerisinde 1,5 milyondan fazla habere konu oldu. Mega kent turizm ile dikkat çekti.