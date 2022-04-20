RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'nin oyun kurucu pozisyonuna gelmesini sağlayan İHA ve SİHA'lara bir yenisi daha ekleniyor. BAYKAR Savunma, milli ve özgün üretilen keşif ve istihbarat faaliyetleri için Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) görüntülerini paylaştı. İşte BAYKAR DİHA ve özellikleri...

20.04.2022 10:11 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:11
Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

BAYKAR Savunma tarafından milli ve özgün üretilen keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmekte.



Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor.

Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.

Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

BAYRAKTAR DİHA ÖZELLİKLERİ
150 Kilometre Haberleşme Menzili
45-50 Knot Seyir Hızı
80 Knot Maksimum Hız
9000 Feet Operasyonel İrtifa
15000 Feet İrtifa Tavanı

Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor

12 Saat Havada Kalma Süresi
5 Metre Kanat Açıklığı
1.5 Metre Uzunluk
Dikey İniş Kalkışlı
30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

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