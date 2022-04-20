Yeni oyun kurucu için geri sayım! BAYKAR yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA sahaya çıkıyor
Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'nin oyun kurucu pozisyonuna gelmesini sağlayan İHA ve SİHA'lara bir yenisi daha ekleniyor. BAYKAR Savunma, milli ve özgün üretilen keşif ve istihbarat faaliyetleri için Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) görüntülerini paylaştı. İşte BAYKAR DİHA ve özellikleri...
20.04.2022 10:11 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:11
BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmekte.
Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.