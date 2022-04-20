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Haberler Güncel Bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye'ye... İşte Türkiye'nin 20 yılda yaptığı atılımlar

Bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye'ye... İşte Türkiye'nin 20 yılda yaptığı atılımlar

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 hedeflerine vurgu yapan Erdoğan, inşaası süren eserlerin teker teker hizmete açıldığını söyledi. Diğer alanlarda da hazırlıkları tamamlanan müjdelerin teker teker milletle paylaşıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, geçmişte "bayrak direği ipi" yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye sürecine nasıl gelindiğini bir video ile özetledi. Videoda Türkiye'nin 20 yılda yaptığı ve dünyada üst sıralarda bulunduğu 50'den fazla atılım yer aldı.

20.04.2022 13:32 - Son Güncelleme: 20.04.2022 13:38
Bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye’den uzay yarışı yapan Türkiye’ye... İşte Türkiye’nin 20 yılda yaptığı atılımlar

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 hedeflerine vurgu yapan Erdoğan, inşaası süren eserlerin teker teker hizmete açıldığını söyledi.

Diğer alanlarda da hazırlıkları tamamlanan müjdelerin teker teker milletle paylaşıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, geçmişte "bayrak direği ipi" yapmakla övünen Türkiye'den uzay yarışı yapan Türkiye sürecine nasıl gelindiğini bir video ile özetledi. Videoda Türkiye'nin 20 yılda yaptığı ve dünyada üst sıralarda bulunduğu 50'den fazla atılım yer aldı.

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