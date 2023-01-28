Müstakil eviniz olacak! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! İşte başvuru şartları
Prefabrik evlerin tekrardan tercih edilmesiyle bu evler bağlamında devletten verilen destekte artırıldı. 75.000 TL'ye kadar olan destek 150.000 TL'ye kadar artmış durumda. Bu destekle birlikte şayet 2+1 50 metrekare prefabrik bir ev alırsanız yalnızca 110.000 TL gibi cüzi bir ücret ödemeniz lazımdır. Devletten gelen bu güzel haber olabildiğince olumlu karşılandı.
28.01.2023 09:15 - Son Güncelleme: 28.01.2023 09:17
Barınma gereksinimini gidermek içinde uygun fiyatlı, pratik, kolay olarak heyetebilen yapılara yöneldikleri için prefabrik evler yeniden popülerlik kazandı. Firmalar siz beton döküp zemini hazırladıktan sonra seçtiğiniz prefabrik evi 1 hafta gibi kısa sürelerde kurup sizin için hazır ediyorlar. Üstelik prefabrik yapılara yönelen kimselere devlette yardımda bulunuyor. Böylece çok daha uygun fiyatla yeni evinize kavuşabiliyorsunuz.