Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

13.11.2019 13:36 - Son Güncelleme: 13.11.2019 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





