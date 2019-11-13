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Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

13.11.2019 13:36 - Son Güncelleme: 13.11.2019 14:11
Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Demir, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı.

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı

Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.

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