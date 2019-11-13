Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş! Gövde gösterisi yaptı
Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.
13.11.2019 13:36
- Son Güncelleme: 13.11.2019 14:11
Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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