Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest'te göğsümüzü kabartan görüntüler
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde geleceğin teknolojileri gövde gösterisi yaptı. Öte yandan yerli ve milli gururlarımız da festivalde boy gösterdi. Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu!
21.09.2021 16:32
- Son Güncelleme: 21.09.2021 16:46
Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı.TEKNOFEST'te gösteriler gün boyu devam edecek.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Festival kapsamında dünyada ilk hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler de sergilenecek.