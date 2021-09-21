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Haberler Güncel Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest'te göğsümüzü kabartan görüntüler

Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest'te göğsümüzü kabartan görüntüler

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde geleceğin teknolojileri gövde gösterisi yaptı. Öte yandan yerli ve milli gururlarımız da festivalde boy gösterdi. Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu!

21.09.2021 16:32 - Son Güncelleme: 21.09.2021 16:46
Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest’te göğsümüzü kabartan görüntüler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

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Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest’te göğsümüzü kabartan görüntüler

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı.TEKNOFEST'te gösteriler gün boyu devam edecek.

Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest’te göğsümüzü kabartan görüntüler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Festival kapsamında dünyada ilk hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler de sergilenecek.

Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest’te göğsümüzü kabartan görüntüler

TÜRKİYE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Günün öne çıkanları arasında Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş vardı.

Akıncı, Hürkuş, Gökbey ve ATAK birlikte uçtu! Teknofest’te göğsümüzü kabartan görüntüler

Yerli ve milli gururlarımız festival kapsamında görkemli bir gövde gösterisi yaptı.

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