İki haftadır koronavirüs vakası görülmeyen ilimizde büyük şok! Açıklama geldi
Son dakika haberine göre koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme adımları atılırken, iki haftadır yeni vaka görülmeyen Kırıkkale'de flaş bir gelişme yaşandı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, hafta başında bir günde koronavirüs vakalarında önemli bir artış yaşandığı belirtilerek vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı. Edirne'de ise Vali Ekrem Canalp kentte son 2 gündür koronavirüs vakasının görülmediğini açıkladı.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Covid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.
Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağına dikkat çekilerek, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son 2 haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur" denildi.
Açıklamada, "Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef, bu hafta başında bir gün içerisinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen ne yazık ki risk taşıyan vatandaşlarımızın şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunduğu, başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşımızı tehlikeye attığı görülmüştür.
Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır. Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim. Alınan tedbirlere uyalım ki; eş, dost ve akrabalarımızla daha nice bayramları ve güzel günleri sağlıklı bir şekilde birlikte yaşayalım" ifadesine yer verildi.
EDİRNE'DE 2 GÜNDÜR VAKA GÖRÜLMEDİ
Edirne'de corona virüs salgının başlamasıyla sıkı tedbirler alındı. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır kentte kapıların giriş ve çıkışlara kapatılmasının ardından il genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Halkın yoğun olarak gittiği meydan, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışlar denetime alındı. Kentin en önemli caddesi olan, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne giriş ve çıkışlara zaman zaman kısıtlama getirildi, girenlerin de ateşleri ölçüldü. Valilik, tüm binalara dezenfektan dağıtırken, belediye de kent genelinde ilaçlama çalışmasında bulundu.