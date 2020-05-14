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Bodrum Belediyesi'nin yıkım tiyatrosu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasını...
Bodrum Belediyesi'nin yıkım tiyatrosu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasını...
Sözcü Gazetesi'nin Atatürk rantçısı yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım süresi dün doluyordu. CHP'li Bodrum Belediyesinin işçileri yıkım için villaya gelirken, iş makinesi yerine elleriyle söküm yapmaları dikkat çekmişti. CHP'li belediyenin yıkım tiyatrosu esnasında Yılmaz Özdil'in mahkemeye koşarak "yürütmeyi durdurma kararı" aldırdığı ortaya çıktı.
14.05.2020 12:46
- Son Güncelleme: 14.05.2020 12:50
Atatürkçü maskesi ardına gizlenerek, dürüstlük edebiyatı yapan Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'daki milyonluk villasındaki kaçak eklentileri yıktırmamak için "Pay hattı savaşı" veriyor.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'nde bulunan Aktur sitesinde bulunan 142 metrekarelik villasını 310 metrekareye çıkaran Özdil, 13 Mayıs'a kadar verilen "yıkım" süresinde yıkımı gerçekleştirmedi. Bu nedenle 10 kişilik belediye ekibi sabah saatlerinden itibaren yıkım yapmaya başladı.
Ortaya çıkan 7.8 milyonluk 'Pay Hattı'ndan vazgeçmemek için büyük bir çaba gösteren Özdil, Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, prosedür gereği yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme sonrasında ekipler söz konusu bölgedeki yıkım işlemine ara verdi.
Yıkım kararı kesinleşen villayla ilgili önümüzdeki günlerde bir üst mahkemenin yeni bir karar verebileceği belirtilirken, yıkımın bu kararın ardından devam edeceği belirtildi.
"PAY HATTI" DİYE YAZMIŞTI
28 Eylül 2019'daki "Pay hattı" başlıklı yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" diyerek dürüstlük edebiyatı yapan Özdil'in kendisinin de önce ofis ruhsatı olan ardından villaya çevirdiği konutla ilgili İmar Barışı'na başvurduğu ortaya çıktı. İmar barışından sonra da kaçak eklenti yaptığı tespit edilen Özdil'in 142 metrekarelik villasını 310 metrekareye çıkararak elde ettiği yaklaşık 7.8 milyonluk ranta dün dur denildi.