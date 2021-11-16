Dördüncü doz Biontech aşılama olacak mı? Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama! 4. doz aşılama
Son dakika koronavirüs haberleri...BioNTech ve Sinovac aşısıyla ilgili flaş gelişme! Dördüncü doz Biontech aşısı olacak mıyız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit şu an devam eden 3. doz sonrası 4. doz tartışmalarına "Bir 4. doz gerekecek mi onu ilerleyen zamanda, bizim önümüzde giden ülkeler var onların durumuna bakacağız." şeklinde yanıt verdi. 2 doz BioNTech olanlara geçen hafta hatırlatma dozu onayı veren Bilim Kurulu, bu kez de 3 doz Sinovac olan vatandaşların yeni aşı dönemlerine karar vermek için toplanacak. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, BioNTech'te olası 4. doz aşılamaya ilişkin, "Yeni her bir varyant için endişe etmeye gerek yok, bunların hakim varyant olacağının garantisi yok. Şu anki pandeminin bastırılması anlamında 4. doza ihtiyaç olacak mı, bunu zaman söyleyebilir. Yeni veriler ortaya çıktığında tartışılıp ülke olarak karar vereceğiz ama şu an için gündemde 4. doz diye bir şey yok. Bilim Kurulu'nun yeni bir kısıtlama gündemi, eğitime tekrar ara vermek gibi hiçbir niyeti yok. Biz aslında şu an birçok tedbire mola vermiş bir görüntüyle gidiyoruz" dedi
Bu kapsamda BioNTech 2 doz aşı olup üzerinden 6 ay geçen vatandaşlar için öncelik gruplarına göre 3. doz aşı randevuları da açılırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, salgın süreci ve BioNTech'te olası 4. doz ihtimali üzerine konuştu.
Pandemide son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bu dalganın farkı yoğun bakım hastalarımız biraz ağır seyrediyor, o yüzden de aşısız olmak bu dalga için biraz cesaret. Şu an çok şükür bir biz bunu 30 bin bandında kesebildik. Yukarı tırmanış trendini durdurabildik. Yeni her bir varyant için endişe etmeye gerek yok, şunu görmek lazım; virüsler devamlı yeni mutasyonlarla varyantlar ortaya çıkarabilir ama bunların hakim varyant olacağının garantisi yok. Çok sayıda adı bile konulmamış varyantlar söz konusu oldu. Alfa ve delta varyantı bütün dünyada hakim varyant haline gelebildi.