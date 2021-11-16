ABD savaş gemisi USS Porter Sarayburnu Limanı’na demirledi

Porter, Karadeniz'de, Blue Ridge sınıfı ABD Altıncı Filosu (SIXTHFLT) sancak gemisi olan komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney (LCC 20) ve Henry J. Kaiser sınıfı denizde ikmal muharebe destek gemisi USNS John Lenthall'ın yanı sıra (T-AO 189), Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte gemi manevra tatbikatlarında bulunma fırsatını yakaladı.