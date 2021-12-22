SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 22 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.