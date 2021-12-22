SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den 22 Aralık hava durumu
Son dakika haberleri.... İstanbul'a dün akşam saatlerinden itibaren sezonun ilk karı düşmeye başladı! Bu yağış sonrası vatandaşlar da "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu sıcaklık ise 5 derece. İstanbul'un kuzey kesimlerinde ise akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta hava durumu....
22.12.2021 08:14
- Son Güncelleme: 22.12.2021 08:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.