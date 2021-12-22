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Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den 22 Aralık hava durumu

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den 22 Aralık hava durumu

Son dakika haberleri.... İstanbul'a dün akşam saatlerinden itibaren sezonun ilk karı düşmeye başladı! Bu yağış sonrası vatandaşlar da "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu sıcaklık ise 5 derece. İstanbul'un kuzey kesimlerinde ise akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta hava durumu....

22.12.2021 08:14 - Son Güncelleme: 22.12.2021 08:23
SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 22 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 22 Aralık hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doığu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 22 Aralık hava durumu

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 22 Aralık hava durumu

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den 22 Aralık hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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