BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında flaş gelişme! Soruşturma genişliyor! Savcıdan BTK talebi
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Davada mahkeme savcısı, kovuşturmanın genişletilerek BTK'dan detaylı inceleme yapılmasını istedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş ile 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara'nın yargılanmasına Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada mahkeme savcısı, kovuşturmanın genişletilerek BTK'dan detaylı inceleme yapılmasını istedi.
Kara, savcılık ifadesinde her ne kadar HTS kayıtlarında görüşme kayıtları çıksa da kaza haberlerini televizyonda görünce İsmail Güneş'i defalarca aradığını, ancak ulaşamadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.
Soruşturma sonunda Emra Kara hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 7'nci duruşmasına Emra Kara katılmazken, Muhsin Yaıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile avukatlar salonda hazır bulundu.
'HTS KAYITLARI ÇELİŞKİLERLE DOLU'
Duruşmada söz alan Yusuf Yazıcıoğlu, Emra Kara'dan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Hem savcılık sorgusunda hem de daha önceki duruşmalarda İsmail Güneş ile kaza günü görüşmediğini belirten Emra Kara'nın avukatı Arif Güney, günümüzde bile telefonla birini arandığında şebeke çekmesine rağmen ulaşılamadığı, telefonun açılıp açılmadığının farkına varılamadığı durumlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.