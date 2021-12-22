BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında flaş gelişme! Soruşturma genişliyor! Savcıdan BTK talebi

'HTS KAYITLARI ÇELİŞKİLERLE DOLU'

Duruşmada söz alan Yusuf Yazıcıoğlu, Emra Kara'dan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Hem savcılık sorgusunda hem de daha önceki duruşmalarda İsmail Güneş ile kaza günü görüşmediğini belirten Emra Kara'nın avukatı Arif Güney, günümüzde bile telefonla birini arandığında şebeke çekmesine rağmen ulaşılamadığı, telefonun açılıp açılmadığının farkına varılamadığı durumlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.