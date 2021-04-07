İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama
Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşlerinin aşılama sırasına dahil edildiğini açıklamıştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? Koronavirüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
07.04.2021 19:20
- Son Güncelleme: 07.04.2021 19:42