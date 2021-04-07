Bugünkü
Takvim

İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşlerinin aşılama sırasına dahil edildiğini açıklamıştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? Koronavirüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

07.04.2021 19:20 - Son Güncelleme: 07.04.2021 19:42
İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama

Türkiye, aşılama sürecine ocak ayında Çin'den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısıyla başlamıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama

Geçtiğimiz günlerde ise BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre en son 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri aşılama sırasına dahil edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? MHRS, e-Nabız, koronavirüs aşı sırası sorgulama

Koronavirüs aşı sırası sorgulama işlemi MHRS, e-Nabız ve SMS ile öğrenilebilecek.