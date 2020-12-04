Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

ELDEN ÖDEME YAPMAYIN

İhbarlara göre kendini sağlık personeli olarak tanıtıp kapı kapı dolaşan dolandırıcılar da türedi. Evin içine girmeye çalışan ya da ilaç ve yardım dağıttığını söyleyen kişiler yalnız yaşayan yaşlıları hedef alarak soygun yapıyor.