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Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

Dünya, Kovid-19 salgınına karşı bulunan aşılarla umutlanırken, dijital dolandırıcılara da gün doğdu. Vatandaş, gönderilen 'aşı randevusu için tıklayınız' mesajındaki linke basınca, banka hesapları boşaltılıyor.

04.12.2020 08:44 - Son Güncelleme: 04.12.2020 08:44
Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

Dolandırıcıların ücretsiz maske dağıtımı, sosyal yardım, kredi başvurusu, koronavirüs indirimi ve kredi kartı aidatı iadesi gibi oltalama yöntemlerine aşı da eklendi.

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Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

Özellikle 65 yaş üstüne yönelik harekete geçen dolandırıcılar, "Sayın vatandaşımız Covid-19 aşısında önceliklisiniz. Randevu takvimi oluşturmak için tıklayın" şeklinde mesajlar ile telefonları hacklemeye başladı. Söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, casus yazılım sistemi ile kişisel bilgiler ele geçirilip mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak kişisel hesaplar boşaltılabiliyor.

Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

Dolandırıcılar tarafından kurulan çağrı merkezlerinin gündeminde de aşı konusu var. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz diyerek söze giren dolandırıcılar, aşı randevu takvimi oluşturduklarını belirterek kişilerin tüm kişisel bilgilerini alıyor ve dijitaldeki finansal varlıkları üzerinden haksız kazanç sağlıyor.

Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

ELDEN ÖDEME YAPMAYIN
İhbarlara göre kendini sağlık personeli olarak tanıtıp kapı kapı dolaşan dolandırıcılar da türedi. Evin içine girmeye çalışan ya da ilaç ve yardım dağıttığını söyleyen kişiler yalnız yaşayan yaşlıları hedef alarak soygun yapıyor.

Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti

Bazıları da farklı bahanelerle elden ödeme talep ediyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilaç dağıtan sağlık personelinin asla eve girmediği ve ödeme almadığı konusunda vatandaşı sıkça uyarıyor.

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