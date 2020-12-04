Dolandırıcılar şimdi de gözünü koronavirüs aşısı olmak isteyenlere dikti
Dünya, Kovid-19 salgınına karşı bulunan aşılarla umutlanırken, dijital dolandırıcılara da gün doğdu. Vatandaş, gönderilen 'aşı randevusu için tıklayınız' mesajındaki linke basınca, banka hesapları boşaltılıyor.
Özellikle 65 yaş üstüne yönelik harekete geçen dolandırıcılar, "Sayın vatandaşımız Covid-19 aşısında önceliklisiniz. Randevu takvimi oluşturmak için tıklayın" şeklinde mesajlar ile telefonları hacklemeye başladı. Söz konusu mesajlarda belirtilen linke tıklandığında, casus yazılım sistemi ile kişisel bilgiler ele geçirilip mobil/internet bankacılığına erişim yapılarak kişisel hesaplar boşaltılabiliyor.
Dolandırıcılar tarafından kurulan çağrı merkezlerinin gündeminde de aşı konusu var. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz diyerek söze giren dolandırıcılar, aşı randevu takvimi oluşturduklarını belirterek kişilerin tüm kişisel bilgilerini alıyor ve dijitaldeki finansal varlıkları üzerinden haksız kazanç sağlıyor.