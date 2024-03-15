Türkiye resmen İsrail ve Yunanistan'ı ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları...

Global Firepower tarafından hazırlanan 2024 yılı dünya orduları sıralaması belli oldu! Bu listede ülkelerin askeri kapasitesi, insan kaynakları, sahada kalma süreleri ve hareket kabiliyetleri gibi kritik faktörler göz önünde bulunduruldu. Türkiye, 2023 yılında 11. sırada yer alırken 2024 yılında 2 sıra yükselerek 9. sıraya ulaştı. Bu sıralama ile Türkiye, Avrupa'nın en güçlü 4. ordusu konumuna geldi.