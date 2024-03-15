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Türkiye resmen İsrail ve Yunanistan'ı ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları...

Global Firepower tarafından hazırlanan 2024 yılı dünya orduları sıralaması belli oldu! Bu listede ülkelerin askeri kapasitesi, insan kaynakları, sahada kalma süreleri ve hareket kabiliyetleri gibi kritik faktörler göz önünde bulunduruldu. Türkiye, 2023 yılında 11. sırada yer alırken 2024 yılında 2 sıra yükselerek 9. sıraya ulaştı. Bu sıralama ile Türkiye, Avrupa'nın en güçlü 4. ordusu konumuna geldi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 09:13 Güncelleme 15 Mart 2024, 09:12
Türkiye resmen İsrail ve Yunanistan’ı ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 1

Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Türkiye, bu önemli değerlendirmede birçok ülkenin önüne geçmeyi başardı.

Türkiye resmen İsrail ve Yunanistan’ı ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 2

100- KIRGIZİSTAN

Türkiye resmen İsrail ve Yunanistan’ı ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 3

99 - LETONYA

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