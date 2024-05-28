Doğu Demirkol'dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Soykırımcı İsrail, tüm düm dünyanın gözü önünde Gazze ve Filistinlilerin son sığınığa Refah'ta katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 binden fazla Filistinli şehit oldu.
Sürecin başından bu yana mazlum Filistin halkına desteğini kesmeyen Türkiye, İsrail'in uluslararası arenada yargılanması için de itici güç oldu.
TÜRKİYE KATİLLERDEN HESAP SORULMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK
İsrail Başbakanı Netanyahu için "Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.