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Doğu Demirkol'dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

İnsanlığın büyük bir vicdan sınavı verdiği şu günlerde ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan anlamlı ve takdire şayan bir adım geldi. Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Refah'taki katliamı sonrası Demirkol #freepalestine (Özgür Filistin) etiketi ile paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 06:32 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 06:49
Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak 1

Soykırımcı İsrail, tüm düm dünyanın gözü önünde Gazze ve Filistinlilerin son sığınığa Refah'ta katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 binden fazla Filistinli şehit oldu.

Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak 2

Sürecin başından bu yana mazlum Filistin halkına desteğini kesmeyen Türkiye, İsrail'in uluslararası arenada yargılanması için de itici güç oldu.

Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak 3

TÜRKİYE KATİLLERDEN HESAP SORULMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu için "Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız
Başkan Erdoğan "Ya Kahhar" dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... "Hesap sorulması için her şeyi yapacağız"

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