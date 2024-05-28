Doğu Demirkol'dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

1 Soykırımcı İsrail, tüm düm dünyanın gözü önünde Gazze ve Filistinlilerin son sığınığa Refah'ta katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 binden fazla Filistinli şehit oldu.





2 Sürecin başından bu yana mazlum Filistin halkına desteğini kesmeyen Türkiye, İsrail'in uluslararası arenada yargılanması için de itici güç oldu.



