İBB'den akıllara durgunluk veren hizmet! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte mantık yok
Küçükçekmece'de İkitelli Sanayi Sitesi'ne çok yakın bir bölgedeki yaya geçicine bariyer konuldu. Vatandaşlar bariyeri görünce şaşkınlık yaşadı. İBB Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayı eleştiren Feray Geniş isimli vatandaş, "Bu işte bir mantık yok" dedi. Yanlış konulan bariyer vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kısa süre sonra kaldırıldı.
10.09.2020 11:00
- Son Güncelleme: 10.09.2020 11:00
Küçükçekmece'de yaya geçidine 'yanlışlıkla' konulduğu belirtilen bariyer kaldırıldı. İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında 'yanlışlıkla' bariyer yerleştirildi.
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