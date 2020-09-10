Haberler Galeri Güncel İBB'den akıllara durgunluk veren hizmet! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte mantık yok

İBB'den akıllara durgunluk veren hizmet! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte mantık yok

Küçükçekmece'de İkitelli Sanayi Sitesi'ne çok yakın bir bölgedeki yaya geçicine bariyer konuldu. Vatandaşlar bariyeri görünce şaşkınlık yaşadı. İBB Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayı eleştiren Feray Geniş isimli vatandaş, "Bu işte bir mantık yok" dedi. Yanlış konulan bariyer vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kısa süre sonra kaldırıldı.

10.09.2020 11:00 - Son Güncelleme: 10.09.2020 11:00
Son dakika: Yer İstanbul! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte bir terslik var...

Küçükçekmece'de yaya geçidine 'yanlışlıkla' konulduğu belirtilen bariyer kaldırıldı. İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında 'yanlışlıkla' bariyer yerleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Yer İstanbul! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte bir terslik var...

Yaya geçidini kullanan vatandaşlar bariyer nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaya geçidini kullananlar bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçebildi.

Son dakika: Yer İstanbul! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte bir terslik var...

Vatandaşlara zor anlar yaşatan bariyerin yanlışlıkla konulduğu belirtildi. Çıkan haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü.

Son dakika: Yer İstanbul! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte bir terslik var...

"BU İŞTE BİR MANTIK YOK"
Yaya geçidini kullanan Feray Geniş, "Şu an mantıklı bir işlem olmuş. Yaya yolu var. Karşıdan karşıya geçiş bariyerlerle kapalı. Bu işte bir mantık yok. Böyle olması güzel olmuş. " diye konuştu.

Son dakika: Yer İstanbul! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu işte bir terslik var...

Ali Şafak, "Bariyerin üstünden geçmek farklı bariyer yokken yaya geçidini kullanmak farklı" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sınır ötesi operasyonların en önemli unsuru! Yerli ve milli zırhların giydirileceği tanklar ilk kez sahaya iniyor
Sınır ötesi operasyonların en önemli unsuru! Yerli ve milli zırhların giydirileceği tanklar ilk kez sahaya iniyor