Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Doğu Akdeniz - 2019 Davet Tatbikatı; 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımı ile başladı. Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu tatbikat ile ilgili olarak, "Tatbikatın maksadı, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesini sağlamak" dedi. İşte tatbikattan kareler...

10.11.2019 16:57 - Son Güncelleme: 10.11.2019 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





