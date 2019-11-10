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Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Doğu Akdeniz - 2019 Davet Tatbikatı; 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımı ile başladı. Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu tatbikat ile ilgili olarak, "Tatbikatın maksadı, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesini sağlamak" dedi. İşte tatbikattan kareler...

10.11.2019 16:57 - Son Güncelleme: 10.11.2019 17:10
Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Brifingde Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Tatbikatın Deniz Harp Merkezi Komutanlığında oluşturulan 170 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edileceğini vurgulayan Bağcıoğlu, planlama sürecinde ise 96 kişilik karargah personelinin görev yaptığını kaydetti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Bu kapsamda 12 planlama koordinasyon toplantısı icra edildiğini belirten Bağcıoğlu, tatbikatın "serbest oyun" safhasını yönlendirmek üzere 200'den fazla ara durum hazırlandığını bildirdi.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye liderliğinde dev tatbikat

Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ve teröristlerle mücadele harekatı icra ederken Türk Deniz kuvvetlerinin de çevre denizlerdeki faaliyetlerini yüksek bir tempo ile sürdürdüğünü vurguladı.

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