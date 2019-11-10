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Dev tatbikat başladı, Türk savaş gemileri Akdeniz'e indi | Video

10.11.2019 17:05

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi. Brifingin ardından tatbikat için Aksaz Deniz Üssü'ne demirleyen gemiler, gazetecilerce görüntülendi. Tatbikatla ilgili son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.


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