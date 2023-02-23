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Diyarbakır'da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde depremden bu yana yer altından duman çıkıyor. Çevredekileri endişelendiren olay hakkında uzman isimden açıklama geldi.

23.02.2023 12:32 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:54
Diyarbakır’da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor

Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde eski Gümrük Müdürlüğü binasının arkasında yer alan boş arazide yıkıntıların arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yer altından dumanlar yükselmeye başladı.

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Diyarbakır’da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor

Duman 18 gündür çıkmaya devam edince, çevredekiler Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak'a bildirdi.

Diyarbakır’da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor

Bölgeye giden Prof. Dr. Kavak, incelemek üzere dumanın çıktığı yerden numune aldı.

Prof. Dr. Kavak, yaptığı ilk incelemede dumanın depremlerden kaynaklı olmadığın belirterek, "Vatandaşlar bu dumanın 6 Şubat depreminden itibaren yayıldığını iddia etti.

Diyarbakır’da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor

Biz de buraya gelip 'Dumanın nedeni nedir? Bu gaz çıkışına benzer kokunun nedeni nedir?' diye araştırma içine girdik. Bunun depremden kaynaklı değil de bu bölgeye gelen bir depremzede veya başka birilerin gelip ateş yakması sonucu bu dumanın oluştuğunu ilk ön verilere göre kanaat getirdik.

Diyarbakır’da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor

Bunun nedeni de şudur; Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Buralardan numuneler aldık. Bu numuneleri ayrıca araştıracağız. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik. Bu dumanların, insan vücuduna zarar veren kokulu duman çıkarıp yaydığı için bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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