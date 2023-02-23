Diyarbakır'da şoke eden görüntü! Kahramanmaraş depreminden bu yana yer altından duman tütüyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde depremden bu yana yer altından duman çıkıyor. Çevredekileri endişelendiren olay hakkında uzman isimden açıklama geldi.
23.02.2023 12:32 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:54
Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde eski Gümrük Müdürlüğü binasının arkasında yer alan boş arazide yıkıntıların arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yer altından dumanlar yükselmeye başladı.
Bunun nedeni de şudur; Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Buralardan numuneler aldık. Bu numuneleri ayrıca araştıracağız. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik. Bu dumanların, insan vücuduna zarar veren kokulu duman çıkarıp yaydığı için bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.