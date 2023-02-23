Deprem bölgesine yardıma gelince ölü taklidi yaptılar! Tüpraş, Ford, Teknosa, Hektaş, Ülker... Yardım kampanyalarında isimlerine rastlanan yok!
Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için birlik olmaya devam ederken, dev holdingler deprem bölgesine yardımda sınıfta kalmıştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, rekor kar açıklayan ancak afetzedeleri görmezden gelen holdinglerin ardından bu kez de şirketleri kaleme aldı. Rekor kar artışlarına rağmen afet bölgesinin yaralarının sarılmasına katkı vermeyen ya da çok küçük oranda destek olan şirketlere çağrıda bulunan Güngör, "Hadi deprem bölgesine doğru dürüst yardım yapmadınız. Bari illerde yapılacak 250 bin konutun inşaatına adam akıllı katkıda bulunun" dedi. İşte Dilek Güngör'ün "Dev şirketler de elini taşın altına koymadı" başlıklı yazısı...
Mesela Koç Holding'in şirketi Tüpraş... Karı geçen yıl 41 milyarı geçti. 2021'e göre artış yüzde 1.074. Bırakın, nakdi yardımı depremden sonra bölgeye günlerce akaryakıt gitmedi. Hatta Opet akaryakıt istasyonlarına ilk günlerde kilidi bastı. Sonra Ford Otosan, Arçelik, Tofaş, Türk Traktör, ... Ford Otosan'ın karı geçen yıl yüzde 111.5, Tofaş'ın 161, Aygaz'ın 606, Türk Traktör'ün 124.7, Arçelik'in yüzde 41, Otokar'ın yüzde 18.9 artmış.
Keza Sabancı Holding'in şirketleri... Dün Akbank'ın karının yüzde 1'i bile olmayan bir yardım yaptığını belirtmiştim. Bugün Teknosa'ya baktım. Onların da 2022 karındaki artış yüzde 300'lerde. Şirketin karı 2021'e göre beşe katlamış. Bölgeye yaptıkları yardımlara bakıyorsunuz, o karların yanında hiçbir şey...
Sonra Oyak Grubu... Bir şirketi var ki, herhalde Türkiye'de duymayan yoktur. Hektaş'tan bahsediyorum. 2021'de 319 milyon lira olan karı 802 milyona çıktı, yüzde 151 artış oldu. Oyak Holding'in koca koca şirketlerinin yardım kampanyasına adına rastlayan var mı, bilmiyorum. Herkes "Ülker'i niye yazmıyorsun" diyor.