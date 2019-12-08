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Bu ilçeler her an il olabilir! İşte Türkiye'de il olmaya aday 25 ilçe...

Türkiye'de bazı ilçelerin bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri incelendi. Türkiye'de birçok ilçe gerek nüfusu gerek ilçedeki hareketliliği ile il olmaya göz kırpıyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok ilçe, il olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangileri? Hangi ilçelerimiz il olmaya adaylar? İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

08.12.2019 16:40 - Son Güncelleme: 08.12.2019 16:40
Türkiye'de 25 ilçe il olabilir! İşte il olmaya aday o ilçeler...

İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

Türkiye'de 25 ilçe il olabilir! İşte il olmaya aday o ilçeler...

Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242

Türkiye'de 25 ilçe il olabilir! İşte il olmaya aday o ilçeler...

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.

Türkiye'de 25 ilçe il olabilir! İşte il olmaya aday o ilçeler...

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.

Türkiye'de 25 ilçe il olabilir! İşte il olmaya aday o ilçeler...

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437.

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