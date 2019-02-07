Diyarbakır’da PKK operasyonu! Teröristlerin çukura gömdüğü otomobil bulundu
Önceki gün Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde başlatılan operasyonda teröristlere ait iki sığınak imha edildi. Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonda, 2012 yılında çalınan ve terör örgütü mensuplarının kullandığı bir araç, çukura gömülü halde bulundu.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ve Hani ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Engin Şahin-02 müşterek operasyonunun, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, jelikan bidon içerisinde ve temas araması esnasında 5 adet askeri sırt çantası, 1 adet soğuk iklim parkası, 1 adet soğuk iklim pantolonu, 4 adet gaz maskesi, 5 adet gaz maskesi filtresi, 1 adet balistik yelek, 3 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman, 100 kilogram un, 40 kilogram sıvı yağ, 9 kilogram salça, 3 adet şemsiye, 2 adet kamuflajlı branda, 1 adet hasır, 1 adet çay termosu, 1 adet su termosu, 3 adet diş macunu, 10 adet kalem, 4 adet diş fırçası, 24 adet lastik yaması ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.