Diyarbakır’da PKK operasyonu! Teröristlerin çukura gömdüğü otomobil bulundu

Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, jelikan bidon içerisinde ve temas araması esnasında 5 adet askeri sırt çantası, 1 adet soğuk iklim parkası, 1 adet soğuk iklim pantolonu, 4 adet gaz maskesi, 5 adet gaz maskesi filtresi, 1 adet balistik yelek, 3 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman, 100 kilogram un, 40 kilogram sıvı yağ, 9 kilogram salça, 3 adet şemsiye, 2 adet kamuflajlı branda, 1 adet hasır, 1 adet çay termosu, 1 adet su termosu, 3 adet diş macunu, 10 adet kalem, 4 adet diş fırçası, 24 adet lastik yaması ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.