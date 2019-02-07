12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri
Dünyada bir bankada hissesi bulunan ve yılda yüzlerce milyon TL'lik 'gelir elde eden' tek parti olma unvanını elinde bulunduran CHP, aynı zamanda bir sanayi ve finans imparatorluğunun da yöneticisi konumunda bulunuyor. Peki, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devri nasıl olacak? İşte 12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devri.
07.02.2019 12:46 - Son Güncelleme: 07.02.2019 13:05
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