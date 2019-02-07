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12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri

Dünyada bir bankada hissesi bulunan ve yılda yüzlerce milyon TL'lik 'gelir elde eden' tek parti olma unvanını elinde bulunduran CHP, aynı zamanda bir sanayi ve finans imparatorluğunun da yöneticisi konumunda bulunuyor. Peki, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devri nasıl olacak? İşte 12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devri.

07.02.2019 12:46 - Son Güncelleme: 07.02.2019 13:05
12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri

Kuruluşunda Atatürk'ün maddi hissesi olması nedeniyle vasiyetinde Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na bıraktığı İş Bankası'ndaki yüzde 28'lik payı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan üyelerce yönetiliyor.

12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devredileceğini açıklamıştı.

12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle.

12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri

Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı." ifadelerine yer verdi.

12 soruda CHP'nin İş Bankası hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne devri

12 SORUDA İŞ BANKASI HİSSELERİNİN HAZİNE'YE DEVRİ

1 - İş Bankası nasıl kuruldu?

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