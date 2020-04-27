RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; koronavirüs sürecinde sınıfta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ilaçlama hizmetini bile yapamadı. İSKİ; AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden yardım talep etti ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti. Kağıthane Belediyesi de; İSKİ Genel Müdürlüğü'nün A-B-C bloklarında ilaçlama hizmetinde bulundu. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

27.04.2020 14:01 - Son Güncelleme: 27.04.2020 14:01
CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

İSKİ Genel Müdürlüğü; 19 Nisan 2020 tarihinde AK Partili Kağıthane Belediye Başkanlığı'na yazı gönderdi.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

Söz konusu yazıda; "Ülkemizdeki koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle, kurumumuzca yürütülmekte olan ilaçlama hizmetlerinin, İSKİ Genel Müdürlüğü'müzün A-B-C bloklarının yoğun kullanılan alanlarında da yapılmasını talep etmekteyiz" denildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

Söz konusu yazıda, İSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Umut Mete Soydan'ın imzası yer aldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

ŞENOCAK: İBB'NİN EN ÖNEMLI KURUMLARINDAN İSKİ'YI BİLE DEZENFEKTE ETMEYE FIRSAT BULAMAMIŞ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

Şenocak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Görünen o ki, beceriksiz İBB Başkanı algı, kurgu ve polemik üretmekten, Korona ile mücadelede İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ'yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamamış.

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