CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; koronavirüs sürecinde sınıfta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ilaçlama hizmetini bile yapamadı. İSKİ; AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden yardım talep etti ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti. Kağıthane Belediyesi de; İSKİ Genel Müdürlüğü'nün A-B-C bloklarında ilaçlama hizmetinde bulundu. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
27.04.2020 14:01
- Son Güncelleme: 27.04.2020 14:01
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