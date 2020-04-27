CHP'li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs sürecinde İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ’yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamadı!

Şenocak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Görünen o ki, beceriksiz İBB Başkanı algı, kurgu ve polemik üretmekten, Korona ile mücadelede İBB'nin en önemli kurumlarından İSKİ'yi bile dezenfekte etmeye fırsat bulamamış.