Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas’ta bile yok!

Bu kadarı Dallas dizisinde bile olmadı! Ankara'da Vedat Ö. adında bir adam öz dayısının evinde yaşamaya başladı. Önce yengesiyle yasak aşk ilişki yaşayan adam sonra da dayısının kızı ile nikah yaptı. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken, kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İşte duyanları şoke eden haberin detayları...