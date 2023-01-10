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Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas'ta bile yok!

Ankara Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasına göre, Çankırı'nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö., 16 yaşındayken babasıyla kavga edince dayısı M.K.'nın evine yerleşti.

takvim.com.tr
10.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:20
Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas’ta bile yok!

Bu kadarı Dallas dizisinde bile olmadı! Ankara'da Vedat Ö. adında bir adam öz dayısının evinde yaşamaya başladı. Önce yengesiyle yasak aşk ilişki yaşayan adam sonra da dayısının kızı ile nikah yaptı. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken, kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İşte duyanları şoke eden haberin detayları...

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Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas’ta bile yok!

Yıllarca dayısında kalan Vedat Ö., dayısının eşi S.K. ile ilişki yaşamaya başladı. Askere gidip gelen Vedat Ö., döndükten sonra dayısının ve eşi S.K.'nın kızları F.Ö. ile evlendi, ardından da Ankara'ya taşındı.

Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas’ta bile yok!

Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu.

Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas’ta bile yok!

Vedat Ö. kas hastalığına yakalanınca eşi F.Ö. ile evliliklerinde sorun çıkmaya başladı.

Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi: Baldızı ve kayınbiraderi, çocuğu çıktı! Bu kadarı Dallas’ta bile yok!

Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı.

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