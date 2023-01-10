HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile sarı 6 ile turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 10 Ocak 2023 hava durumu

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.