Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk'ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |
Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce 10 Kasım tarihinde yaşamını yitirdi. Ulu önder Atatürk her sene 10 Kasım tarihinde tüm yurtta anılıyor ve saat 09.05'te tüm yurt saygı duruşuna geçiyor. İşte 10 Kasım sözleri , mesajları ve Atatürk'ün nadir grülen en güzel fotoğrafları...
10 Kasım mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrıldı. Saat 09.05'te dünyaya gözlerini yuman Atatürk her yıl o gün ve saatte anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü geldi ve Atatürk ile ilgili paylaşım yapmak isteyenler, duygusal, yeni, en özel ve resimli 10 Kasım mesajları merak ediliyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sözleri ve mesajları...
Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...
Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.
10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.