Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk’ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...