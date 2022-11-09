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Haberler Güncel Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk'ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk'ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce 10 Kasım tarihinde yaşamını yitirdi. Ulu önder Atatürk her sene 10 Kasım tarihinde tüm yurtta anılıyor ve saat 09.05'te tüm yurt saygı duruşuna geçiyor. İşte 10 Kasım sözleri , mesajları ve Atatürk'ün nadir grülen en güzel fotoğrafları...

takvim.com.tr
09.11.2022 22:20 - Son Güncelleme: 10.11.2022 08:22
Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk’ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

10 Kasım mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrıldı. Saat 09.05'te dünyaya gözlerini yuman Atatürk her yıl o gün ve saatte anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü geldi ve Atatürk ile ilgili paylaşım yapmak isteyenler, duygusal, yeni, en özel ve resimli 10 Kasım mesajları merak ediliyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sözleri ve mesajları...

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Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk’ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.


Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm...

Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk’ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.


10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.

Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk’ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

Anlamlı, yeni, resimli 10 KASIM Atatürk’ün HİÇ GÖRÜLMEMİŞ fotoğrafları ve sözleri... 10 KASIM MESAJLARI - SÖZLERİ 2022 |

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"


Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun

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