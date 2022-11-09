Bebek katili PKK Avrupa'nın uyuşturucu baronu! ‘Balkan rotası’ndan Avrupa sokaklarına! Zehirliyorlar
Türkiye sınırlarını tehdit eden ve kan döken PKK, Avrupa'yı da uyuşturucuyla zehirliyor. NATO, AB ve ABD'nin hazırladığı rapora göre Avrupa uyuşturucuyu yüzde 80 oranında PKK'dan temin ediyor. Bebek katillerinin uyuşturucudan kazancı ise yıllık 1,5 milyar doları buluyor.
PKK'nın illegal yollardan elde ettiği finans kaynakları içerisinde uyuşturucu ticareti önemli rol oynuyor. 90'lı yıllardan itibaren yayınlanan pek çok yerli ve yabancı rapor, örgütün Avrupa'da bu alandaki faaliyetlerini ve elde ettiği geliri ortaya koyuyor. Bunlara göre PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor. Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'lik kısmını kontrol eden örgüt, bu yolla yıllık 1,5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.
RAPORLARDA YER ALIYOR
PKK'nın uyuşturucu ticaretinde oynadığı rol Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), NATO, ABD ve AB ülkelerinin raporları tarafından da açıkça belgeleniyor. 90'lı yıllardan itibaren yayımlnana bu raporlarda yer alan bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2022 raporunda derlendi.
ÇOCUKLARA SATTIRIYOR
Alman Der Spiegel dergisinin, PKK'nın Almanya'da 8-12 yaş arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırdığı haberi yer alırken, Paris Kriminoloji Enstitüsü'nün, terör örgütünün Avrupa genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığını organize ettiği, örgütün elebaşlarının uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin Avrupa basınındaki gündemi değiştirmek üzere "şiddetli yıldırma taktiklerini uygulamaktan hiç çekinmedikleri" değerlendirmesi de yer aldı.
TERÖR EYLEMLERİNİ FİNANSE EDİYOR
ABD Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının yayımladıkları raporlarda, PKK'nın terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelenirken, yine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda, uyuşturucu ticaretinden PKK'nın sadece pay almakla kalmadığı, söz konusu uyuşturucunun Avrupa'ya taşınmasında ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı vurgulandı.
SİCİLYA MAFYALARINA BENZİYOR
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı çerçevesinde hazırlanan raporda PKK, "narkoterör" örgütlerine örnek gösterilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun Avrupa bölümünde, PKK'nın uyuşturucu trafiğinde yer aldığı, hücresel olarak eroin trafiğini desteklediği aktarıldı. Terör uzmanları Yvon Dandurand ve Vivienne Chin tarafından BM'ye sunulan bir başka raporda ise, PKK'nın uyuşturucu ağı Sicilya mafya aileleri arasındaki iş birliğine benzetildi.