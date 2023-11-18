Dünya Gazze için ayakta! Almanya, Fransa ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle ölüm ablukasına aldı. Binlerce masum sivili bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden katletti. İsrail'in vahşetine ise dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak Almanya, Fransa ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atan soykırımcı İsrail, Gazze'yi adeta yerle yeksan etti.
HASTANELER, OKULLAR, İBADETHANELER VURULDU
Masum sivilleri fosfor bombalarıyla hedef alarak katleden İsrail, bununla yetinmeyerek sivillerin bulunduğu hastane, okul ve ibadethane gibi birçok yeri de yok etti.
KATİL İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ SİVİLLERİN SAYISI 12 BİNİ AŞTI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aştı.