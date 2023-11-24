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6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay küllerinden doğuyor! Afet konutlarında sona gelindi! İşte örnek konutlar

6 Şubat'ta meydana gelen depremde adeta yerle bir olan Hatay, küllerinden yeniden doğuyor. Hükümetin hız kesmeden başladığı kalıcı konutlar 1 yıl dolmadan tamamlandı. Söz konusu konutlar dronla da görüntülendi. Görüntülerde, çalışmaları tamamlanan ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 17:03 Güncelleme 24 Kasım 2023, 17:03
6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay küllerinden doğuyor! Afet konutlarında sona gelindi! İşte örnek konutlar 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 245 bin afetzedenin başvurduğunu açıkladı.

6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay küllerinden doğuyor! Afet konutlarında sona gelindi! İşte örnek konutlar 2

Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'ndeki deprem konutlarının inşaat alanındaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tarihteki en büyük felaketin yaralarını hep birlikte sarmak için çalıştıklarını belirtti.

6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay küllerinden doğuyor! Afet konutlarında sona gelindi! İşte örnek konutlar 3

Devlet ve hükümet olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını, hiçbir şekilde finans ve ekonomiyi gündeme getirmeden projeleri onayladıklarını dile getiren Özhaseki, depremlerde 850 bine yakın bağımsız birimin hasar ve zarar gördüğünü, şu ana kadar 200 binden fazla konutun ihalelerini yaptıklarını ve devam ettiklerini anımsattı.

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