6 Şubat depreminde yerle bir olan Hatay küllerinden doğuyor! Afet konutlarında sona gelindi! İşte örnek konutlar

Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'ndeki deprem konutlarının inşaat alanındaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tarihteki en büyük felaketin yaralarını hep birlikte sarmak için çalıştıklarını belirtti.

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Devlet ve hükümet olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını, hiçbir şekilde finans ve ekonomiyi gündeme getirmeden projeleri onayladıklarını dile getiren Özhaseki, depremlerde 850 bine yakın bağımsız birimin hasar ve zarar gördüğünü, şu ana kadar 200 binden fazla konutun ihalelerini yaptıklarını ve devam ettiklerini anımsattı.