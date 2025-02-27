Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman, Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2008 ile 2013 yılları arasında Batman'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği belirlenip, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Emin Kocaman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen sınıf öğretmeni Kocaman'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temini ve mevcut elemanların da bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi.

Örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı saptanan Kocaman'ın, tayini çıkan emniyet personellerini de gittikleri kentlerdeki mahrem imamlarla görüştürdüğü bildirildi.