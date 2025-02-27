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Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor... Batman'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç sınıf öğretmeni Mehmet Emin Kocaman, Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı. Kocaman'ın, örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 11:51
Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman, Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı.

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2008 ile 2013 yılları arasında Batman'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği belirlenip, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Emin Kocaman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen sınıf öğretmeni Kocaman'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temini ve mevcut elemanların da bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi.

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı saptanan Kocaman'ın, tayini çıkan emniyet personellerini de gittikleri kentlerdeki mahrem imamlarla görüştürdüğü bildirildi.

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Kocaman'ın yakın tarihte Adana'ya gittiği ve akrabalarının Sarıçam ilçesindeki müstakil evinin çatı katında kaldığı belirlendi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan çok sayıda şüphelinin, Kocaman'ın örgütsel faaliyetleriyle ilgili hakkında ifade verdikleri öğrenildi.

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

FETÖ'CÜ MEHMET EMİN KOCAMAN YAKALANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, düzenlenen operasyonda Kocaman'ı saklandığı adreste çatı katında yakaladı.

Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!
Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman yakalandı!

Emniyete götürülen ve sorgusunda susma hakkını kullandığı bildirilen Kocaman, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.