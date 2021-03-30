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Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüste yeni bir belirti daha ortaya çıktı. Milyonlarca kişiye bulaşan ve hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili korkutan açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş Covid-19'a yakalanan bazı kişilerde görülen yeni belirtileri açıkladı. İşte detaylar...

30.03.2021 11:27 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:27
Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, koronavirüsün bir semptomunun daha ortaya çıktığını belirterek, Covid-19'a yakalanan bazı kişilerde epilepsi nöbetlerinin görüldüğünü söyledi.

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Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Prof. Dr. Ömer Karadaş, koronavirüsün ilk etapta enfeksiyon özellikleri ile ön plandayken zaman geçtikçe nörolojik bulguların önemli oranda görüldüğünü söyledi.

Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Prof. Dr. Karadaş, bunlar kendi aralarında sınıflandırıldığında koronavirüsün gidişinin kötü olmasıyla da nörolojik bulguların belirgin şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Karadaş, "Bu nörolojik bulgular, baş ağrısından bilinç bozukluğuna kadar geniş yelpaze ile karşımıza çıkıyor.

Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Bu bilinç bozukluklarının içinde bir de epilepsi yani sara nöbetleri var. Koronavirüs ile ilişkili olarak bunlar iki gruba ayrılır. Normalde bir epilepsi hastası koronavirüse yakalanmıştır, bu durumda ne olabilir veya hiç epilepsi hastası değildir; ama koronavirüse yakalanmıştır bilinç bozukluğu olmuştur.

Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Burada hepimizin kafasındaki soru işareti, 'bu bilinç bozukluğu, bilinçteki bulanıklık, zihinsel fonksiyonlardaki bozukluklar acaba bir sara nöbeti mi' diye bizi düşündürüyor" dedi.