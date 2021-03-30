Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...

Bu bilinç bozukluklarının içinde bir de epilepsi yani sara nöbetleri var. Koronavirüs ile ilişkili olarak bunlar iki gruba ayrılır. Normalde bir epilepsi hastası koronavirüse yakalanmıştır, bu durumda ne olabilir veya hiç epilepsi hastası değildir; ama koronavirüse yakalanmıştır bilinç bozukluğu olmuştur.