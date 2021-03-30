Bitmiyor! Koronavirüste korkunç belirti! Koronavirüse yakalanan kişilerde...
Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüste yeni bir belirti daha ortaya çıktı. Milyonlarca kişiye bulaşan ve hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili korkutan açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş Covid-19'a yakalanan bazı kişilerde görülen yeni belirtileri açıkladı. İşte detaylar...
30.03.2021 11:27
- Son Güncelleme: 30.03.2021 11:27
Bu bilinç bozukluklarının içinde bir de epilepsi yani sara nöbetleri var. Koronavirüs ile ilişkili olarak bunlar iki gruba ayrılır. Normalde bir epilepsi hastası koronavirüse yakalanmıştır, bu durumda ne olabilir veya hiç epilepsi hastası değildir; ama koronavirüse yakalanmıştır bilinç bozukluğu olmuştur.