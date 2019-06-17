AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrencilerden 3 ders sınavına katılacak olanlar, sınava hazırlıklara başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı takvim ile birlikte sınava dair tüm detaylar belli oldu. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...