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AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır?

AÖF 3 ders sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın detayları paylaşıldı. Buna göre, 3 ders sınavı başvuru, sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih ve sınav tarihi belli oldu. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

17.06.2019 09:47 - Son Güncelleme: 17.06.2019 09:47
AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrencilerden 3 ders sınavına katılacak olanlar, sınava hazırlıklara başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı takvim ile birlikte sınava dair tüm detaylar belli oldu. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır?

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır?

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır?

AÖF 3 DERS SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvuru ile ilgili detayları merak ediyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinde şu bilgiler yer alıyor:

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı başvuru nasıl yapılır?

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları Fakülte tarafından yapılacak. Öğrenciler üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilirler.

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