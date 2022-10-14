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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

14.10.2022 06:33 - Son Güncelleme: 14.10.2022 06:33
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Konya, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yarın zamanla bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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