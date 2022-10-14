HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı