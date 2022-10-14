HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Konya, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yarın zamanla bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 29°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı