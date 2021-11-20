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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte atama kararları

Son dakika haberleri... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı. İşte diğer atamalar ve detaylar...

20.11.2021 01:16 - Son Güncelleme: 20.11.2021 01:49
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte atama kararları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte atama kararları

Yayımlanan kararlara göre 4 üniversiteye rektör atandı.

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte atama kararları

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarıyla Ege Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Üniversitesi ile Uşak Üniversitesine rektör ataması yapıldı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte atama kararları

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte atama kararları

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

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