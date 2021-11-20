Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte atama kararları
Son dakika haberleri... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı. İşte diğer atamalar ve detaylar...
20.11.2021 01:16
- Son Güncelleme: 20.11.2021 01:49
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarıyla Ege Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Üniversitesi ile Uşak Üniversitesine rektör ataması yapıldı.
Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.