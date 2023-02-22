İstanbul’da fay hattından uzak ilçelere talep arttı: İşte güvenli bölgeler

Kiralık dairelere talebin olduğunu ancak satılıklara talebin biraz daha azaldığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, "Vatandaşlar şu anda yeni binalara talep gösteriyor. Eskiden 1999 deprem öncesi olan konutlara ilgi varken şu an da ilgi azaldı. Vatandaşlar, İstanbul'un fay hattından uzak deprem riski daha az bölgelerine göç etmeye başladı. Daha riskli ilçelerde oturanlar evlerini satıp, daha az riskli bölgelere gitmek istiyor. Az da olsa şehir dışına gitmek isteyenler de oluyor" dedi.

"BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY'E İLGİ VAR"

Deprem riskinin daha az olduğu bölgelere talep olduğunu belirten Başaran, "Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy civarlarında daha çok talep var. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelenler de var ancak genellikle akrabalarının yanına gidiyorlar" dedi.