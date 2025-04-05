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Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolünden kaçan şüphelilerin ateş açması sonucu Bekçi Uğur Gölçek'in şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tartıştıkları bir kişiyi vurmak için Bağcılar'a gittiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:05
Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

33 yaşındaki Uğur Gölçek, İstanbul'da bekçi olarak görev yapmaktaydı. Gökçek, Bağcılar'da 1 Nisan gecesi kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, olay yerinde bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

5 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Bekçiyi şehit ettiği tespit edilen R.Y'nin kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli B.Ç. ifadesinde, zanlılardan R.Y'nin peşinden gelmesini istediğini belirterek, "Biz, üçümüz koştuğumuz esnada silah sesi duydum ve geri dönüp baktığımda R.Y. hem koşuyor hem de bizi kovalayan bekçilere doğru ateş ediyordu. R.Y. bana bağırarak 'B... ateş et' dedi. Ben de havaya doğru 2-3 el ateş ettim." dedi.

Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

"SİLAHI GÖMDÜK"
Olaydan sonra oradan kaçtıklarını ve silahları R.Y. ile sakladıklarını ileri süren B.Ç, "R.Y. bekçilere ateş ettiği için silahını atacak rögar kapağı aradı fakat bulamayınca silahı gömdük. O esnada R.Y. de yanımdaydı. Daha sonra R.Y'nin telefonu çaldı. Telefonu kapattı ve bana bir bekçinin vurulduğunu söyledi. Ben, kendisine hiç kimseye ateş etmediğimi söyledim. O da bana bekçilere ateş ettiğini söyledi. Bana 'Olayı üstlen sana ve ailene bakarım.' dedi." iddiasında bulundu.

Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

CİNAYET İŞLEMEK İÇİN BULUŞTULAR
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından saldırganların olay günü tartıştıkları bir kişiyi silahla vurmak için buluştukları tespit edildi.

Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

CANLI YAYIN AÇMA NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Bekçiyi silahla vurarak şehit ettiği belirlenen şüpheli R.Y'nin, emniyetteki ifadesinde, olay günü dayısının oğlu B.Y. ile gittikleri bir mekanda sosyal medyada canlı yayın açma nedeniyle kavga ettiklerini, daha sonra bir dernekten silah alarak Bağcılar'a geçtiklerini anlattığı öğrenildi.

Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

Fotoğraftaki: Şehit Uğur Gölçek