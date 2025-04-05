Bekçiyi şehit etmişti! Cinayet buluşması ortaya çıktı! Pes dedirten savunma

33 yaşındaki Uğur Gölçek, İstanbul'da bekçi olarak görev yapmaktaydı. Gökçek, Bağcılar'da 1 Nisan gecesi kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, olay yerinde bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
5 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Bekçiyi şehit ettiği tespit edilen R.Y'nin kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli B.Ç. ifadesinde, zanlılardan R.Y'nin peşinden gelmesini istediğini belirterek, "Biz, üçümüz koştuğumuz esnada silah sesi duydum ve geri dönüp baktığımda R.Y. hem koşuyor hem de bizi kovalayan bekçilere doğru ateş ediyordu. R.Y. bana bağırarak 'B... ateş et' dedi. Ben de havaya doğru 2-3 el ateş ettim." dedi.
"SİLAHI GÖMDÜK"
Olaydan sonra oradan kaçtıklarını ve silahları R.Y. ile sakladıklarını ileri süren B.Ç, "R.Y. bekçilere ateş ettiği için silahını atacak rögar kapağı aradı fakat bulamayınca silahı gömdük. O esnada R.Y. de yanımdaydı. Daha sonra R.Y'nin telefonu çaldı. Telefonu kapattı ve bana bir bekçinin vurulduğunu söyledi. Ben, kendisine hiç kimseye ateş etmediğimi söyledim. O da bana bekçilere ateş ettiğini söyledi. Bana 'Olayı üstlen sana ve ailene bakarım.' dedi." iddiasında bulundu.
CİNAYET İŞLEMEK İÇİN BULUŞTULAR
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından saldırganların olay günü tartıştıkları bir kişiyi silahla vurmak için buluştukları tespit edildi.
CANLI YAYIN AÇMA NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI
Bekçiyi silahla vurarak şehit ettiği belirlenen şüpheli R.Y'nin, emniyetteki ifadesinde, olay günü dayısının oğlu B.Y. ile gittikleri bir mekanda sosyal medyada canlı yayın açma nedeniyle kavga ettiklerini, daha sonra bir dernekten silah alarak Bağcılar'a geçtiklerini anlattığı öğrenildi.
Fotoğraftaki: Şehit Uğur Gölçek