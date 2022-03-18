18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü! İşte TSK arşivinden destanın ilk kez göreceğiniz fotoğrafları
Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında kutlanıyor. 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı gururla anlatılırken bir yanda da dualarla anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bizler için anlamı büyük. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla arşivinden fotoğraflar paylaştı. İşte tarihimize tanıklık edeceğiniz o fotoğraflar ve Çanakkale Zaferi'nin önemi...
18.03.2022 12:19 - Son Güncelleme: 18.03.2022 12:19
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıl dönümü.
Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.