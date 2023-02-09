HAVA DURUMU | Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu | MGM il il açıkladı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından 10 il adeta yerle bir oldu. Yüzyılın felaketi sonrası bölgede enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları çalışmaları zorlaştırıyor. Peki deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ve soğuk devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü depremden etkilenen bölgeler için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
İşte il il hava durumu raporu:
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4
10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4
11.02.2023 Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 5
HATAY
09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10
10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10
11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10