HAVA DURUMU | Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu | MGM il il açıkladı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.