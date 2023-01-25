Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Barınma gereksinimini gidermek içinde uygun fiyatlı, pratik , kolay olarak heyetebilen yapılara yöneldikleri için prefabrik evler yeniden popülerlik kazandı. Firmalar siz beton döküp zemini hazırladıktan sonra seçtiğiniz prefabrik evi 1 hafta gibi kısa sürelerde kurup sizin için hazır ediyorlar. Üstelik prefabrik yapılara yönelen kimselere devlette yardımda bulunuyor. Böylece çok daha uygun fiyatla yeni evinize kavuşabiliyorsunuz.