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Haberler Güncel Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Türkiye'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren devlet takviyeleri kaldığı yerden devam etmekte. Bu anlamda deprem ülkesi olduğumuz için popülaritesi artan prefabrik evlere ilgi olabildiğince fazla iken toplumun her kesiminden vatandaşlara da devlet sosyal destek ödemeleri sağlıyor. Aile Bakanlığı'nın aracılık ettiği bu destek ödemelerinde koşullara uygun olması nedeniyle tek seferde ödenirken geri ödememek kaydıyla da devlet yardımları sunuluyor.

25.01.2023 16:21 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:25
Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Barınma gereksinimini gidermek içinde uygun fiyatlı, pratik , kolay olarak heyetebilen yapılara yöneldikleri için prefabrik evler yeniden popülerlik kazandı. Firmalar siz beton döküp zemini hazırladıktan sonra seçtiğiniz prefabrik evi 1 hafta gibi kısa sürelerde kurup sizin için hazır ediyorlar. Üstelik prefabrik yapılara yönelen kimselere devlette yardımda bulunuyor. Böylece çok daha uygun fiyatla yeni evinize kavuşabiliyorsunuz.

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Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Prefabrik Evler Yayınlaşıyor

Prefabrik evlerin tekrardan tercih edilmesiyle bu evler bağlamında devletin verilen destekte artırıldı. 75.000 TL'ye kadar olan destek 150.000 TL'ye kadar artmış durumda.

Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Bu destekle birlikte şayet 2+1 50 metrekare prefabrik bir ev alırsanız yalnızca 110.000 TL gibi cüzi bir ücret ödemeniz lazımdır.
Devletten gelen bu güzel haber olabildiğince olumlu karşılandı.


Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Çünkü verilen destekle birlikte yeniden köyüne dönüp doğal bir hayat yaşamak isteyenler şehrin sıkıcı hayatından kurtulabilir.

Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları

Ev alamayan aileler yüksek bedeller ödemeden bahçeli bir ev sahibi olabilir. Kısaca dar gelirli aileler düşük bedellerle barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

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