Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! İşte başvuru şartları
Türkiye'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren devlet takviyeleri kaldığı yerden devam etmekte. Bu anlamda deprem ülkesi olduğumuz için popülaritesi artan prefabrik evlere ilgi olabildiğince fazla iken toplumun her kesiminden vatandaşlara da devlet sosyal destek ödemeleri sağlıyor. Aile Bakanlığı'nın aracılık ettiği bu destek ödemelerinde koşullara uygun olması nedeniyle tek seferde ödenirken geri ödememek kaydıyla da devlet yardımları sunuluyor.
25.01.2023 16:21 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:25
Barınma gereksinimini gidermek içinde uygun fiyatlı, pratik , kolay olarak heyetebilen yapılara yöneldikleri için prefabrik evler yeniden popülerlik kazandı. Firmalar siz beton döküp zemini hazırladıktan sonra seçtiğiniz prefabrik evi 1 hafta gibi kısa sürelerde kurup sizin için hazır ediyorlar. Üstelik prefabrik yapılara yönelen kimselere devlette yardımda bulunuyor. Böylece çok daha uygun fiyatla yeni evinize kavuşabiliyorsunuz.